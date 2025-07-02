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  • Kayseri Gönüllü Kuruluşları'ndan Sert Tepki: 'İslam Düşmanlığına Geçit Vermeyeceğiz'

Kayseri Gönüllü Kuruluşları'ndan Sert Tepki: 'İslam Düşmanlığına Geçit Vermeyeceğiz'

İslam düşmanlığıyla tanınan 'Leman' adlı derginin, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Musa (a.s) Efendimizi karikatürize etmesine yönelik Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nden sert bir açıklama geldi. Dernek, bu tutumu en hafif ifadeyle kınadıklarını belirterek, Müslümanların kutsallarına yapılan bu saldırının basın ve ifade özgürlüğü ile asla gerekçelendirilemeyeceğini vurguladı.

Kayseri Gönüllü Kuruluşları'ndan Sert Tepki: 'İslam Düşmanlığına Geçit Vermeyeceğiz'

Açıklamada, imanın ve küfrün, hak ile batılın tarih boyunca birbirleriyle mücadele eden iki ayrı yaşam tarzı olduğu ifade edildi. Dernek, geçmişte farklı inanç ve etnik kökenlerden insanların İslam’ın şemsiyesi altında huzur içinde yaşadıklarını hatırlatarak, İstanbul’un fethinden önce halkın Müslümanları kurtuluş olarak gördüğünü belirtti.

Açıklamada, “Bu topraklar 1000 yıldır İslam güneşiyle aydınlanmıştır. İslam çınarının kökleri öyle derindir ki, ne kadar budanırsa budansın asla yok olmayacaktır” denildi. Ayrıca, derginin yayınlarının nefret suçu işlediği ve Müslümanları tahkir etmeye çalıştığı ifade edildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, bu provokasyona karşı hukuki adımların atıldığını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini beklediklerini duyurdu. Açıklamada, “Rabbimizin ilahi hitabını asla unutmamalıyız: ‘Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır’” ifadelerine yer verildi.

Dernek, bu tür saldırılara karşı tepkilerini en gür şekilde ifade ettiklerini belirterek, “Zalimler için yaşasın Cehennem” diyerek sözlerini tamamladı. Bu açıklama, Müslüman toplumu bir araya getiren ve inançlarına sahip çıkan bir duruş olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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