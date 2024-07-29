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Kayseri Gönüllü Kuruluşları Safa Vakfı'nda buluştu

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının olağan dışı toplantısı, Safa Vakfının ev sahipliğinde Safa öğrenci yurdunda yapıldı.

Kayseri Gönüllü Kuruluşları Safa Vakfı'nda buluştu

 50’nin üzerinde üye Sivil toplum kurumu temsilcisinin katıldığı toplantıda bir çok konu gündeme alınarak müzakere edildi.

Gönüllü Kuruluşlar Başkan Ahmet Taş toplantının başında yaptığı konuşmada, Gazze’de 10 aya  yakın zamandır katliam yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ABD kongresi nde 79 defa alkışlanmasını, insanlık adına utanç verici bir olay olarak değerlendirip kınadı. Taş konuşmasının devamında 30 Haziran gecesi başlayan ve birkaç gün devam eden Kayseri’deki Suriyeli muhacirlere yapılan hukuksuz, adaletsiz saldırılar ve bunun Kayseri şehri ve toplumuna verdiği zararlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Saldırılar sırasında bir hafta korkudan evinden çıkamayan, Suriyeli muhacirlere yaptıkları yardım için insani yardım kurumları ve hayırsever Kayseri halkına teşekkür etti. Daha sonra söz alan Aile Platfomu kurucu  üyesi Ahmet Avanlıer  Kayseri’de yeni kurulmakta olan Aile Platformu  hakkında bilgiler verdi, kurumların bu konuda desteklerini istedi.

Hasene Vakfı temsilcisi Mehmet Topuz’ da toplantıda yaptığı konuşmada, kendilerinin işlettiği Gavremoğlu tarihi konağını bir kültür, eğitim, sanat merkezi haline getirmek istediklerinden bahsederek sivil kurumlardan bu konuda destek istedi.

Programda İlim yayma cemiyeti adına Atabay Çelik, İHH  adına Sait Çamdalı, İyilikder adına Ahmet Kaçar, İlim Hikmet Vakfı adına Hasan Hüseyin Şahin, Mirac Kültür merkezi adına Orhan Tokça söz alarak çeşitli konularda görüş ve  önerilerini dile getirdiler.

Toplantıda bir konuşma yapan Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, sivil toplum kurumlarının bağımsız kuruluşlar olması gerektiğinden bahsederek, sivil toplum kurumlarının korkusuzca, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin eksikliklerini söyleyebilmeli, bunun için asla kınanıp baskı altına alınmamalı diye görüşlerini belirtti.

Toplantıda bir bilgilendirme toplantısı yapan Avukat Fevzi Konaç da Kayseri Büyükşehir belediyesi bünyesinde yeni oluşturulan Sivil Toplum danışmanlığı kurumu hakkında bilgiler verdi. Bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’la yaptığı konuşma ve görüşme hakkında bilgiler verdi.
Oldukça uzun ve verimli geçen Gönüllü Kuruluşlar toplantısı Başkan Ahmet Taş’ın ev sahibi Safa  Vakfına ve katılımcılara teşekkürü, İnsan Vakfı temsilcisi Fazıl Demirkol’un duası ile sona erdi
 

Haber Merkezi

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