Kayseri Gönüllü Kuruluşları Yılın Son İstişaresinde Bozok Derneği Ev Sahibi Oldu

Toplantının açılışında konuşan Bozok Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Türk kültürünü araştırmak, yaşatmak ve birlik–beraberlik içinde bir toplum hayatı inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, gönüllü kuruluşları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş ise ev sahipliği için teşekkür ederek, gündemdeki konulara değindi. Gazze ve Sudan’daki çatışmalar, Rusya–Ukrayna savaşı, Türkiye’deki sığınmacıların ülkelerine dönüş süreçleri, yıl sonunda yapılacak Fetih Gecesi ve düzenlenecek Sığınmacılar Sempozyumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca 22 Kasım’da gerçekleştirilen üçüncü olağan genel kurul ve görev dağılımı hakkında açıklamalar yaptı.

Programın ilerleyen bölümünde Atib, Hayrat Vakfı, Mazlumder, İnsan Vakfı ve Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği temsilcileri söz alarak çalışmalarını ve davetlerini paylaştılar.

Toplantı, Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Yurdakul’un duası ve Kimder temsilcisi Ahmet Yurtlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çekiminin ardından Bozok Derneği’ne teşekkürlerini iletti.