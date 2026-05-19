Kayseri Gönüllü Kuruluşlarından, Başkan Beydilli'ye Ziyaret

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek yönetimi Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İlimizde faaaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın çalışmaları hakkında bilgiler alma kapsamında yapılan nezaket ziyaretinde, Kızılay'ın çalışmaları hakkında Şube Başkanı Cafer Beydilli bilgildirmelerde bulundu.

Cafer Beydilli, göreve geldiği günden bu yana geçen 4 yıllık süre zarfında İlimizde çok güzel işlere imza attıklarını, bu işlerin başında da  her yl olduğu gibi bu yılda Kurban çalışmalarında hedeflerini yakalamaları olduğunu bildirdi. Bu çalışmaların yanında 5 katlı Yeni İl merkezi Binasına taşındıklarını, burada her katta ayrı ayrı proje ve etkinliklerin yapıldığını, en önemlisininde Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) olduğunu bildirdi.

Başkan Beydilli Türk Kızılay'ın 158 yıllık geçmişiyle insani yardım alanında faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, Kızılay'ın kuruluşundan bu yana benimsediği ve Kızılay-Kızılhaç Hareketi'nin temel ilkeleri arasında yer alan 'ayrım gözetmeme' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. 

Cafer Beydilli daha sonra Kızılay ın  2026 yılı Kurban Çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Türk Kızılay’ının 2007 yılından bu yana yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyası ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban etleri ulaştırmayı hedeflediğini ve bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerin kurban vekâletlerinden elde edilen etlerin ülkemizdeki ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi

Bu yıl “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” konseptiyle hazırlanan vekâletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarının, İslami kurallara uygun olarak, veteriner kontrolünde, noter huzurunda kesileceği ve elde edilen etlerin, vekâlet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirerek, Gönüllü Kuruluşların bu anlamlı günde ziyaretlerinin çok önemli olduğunu bildirerek Teşekkürlerini iletti. 

Daha sonra Birlikte fotoğraf çekimi yapılarak Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Mehmet Yurdakul Ev sahipliği, yakın ilgi ve alakalarından dolayı  Cafer Beydilli’ye teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

