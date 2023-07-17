Kayseri, Görme Engelliler Ligi'ne galibiyet ile başladı

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Futbol B1 Deplasmanlı 1. Ligi'nde Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligin ikinci haftasında sahaya çıktı.

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  • 17.07.2023 14:39
  • Güncelleme: 17.07.2023 14:39
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Kayseri, Görme Engelliler Ligi'ne galibiyet ile başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Futbol B1 Deplasmanlı 1. Ligi’nde Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligin ikinci haftasında sahaya çıktı.

Sesi Görenler Ligi’nde ilk haftayı BAY geçen Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci haftada İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Argıncık Spor Tesisleri’nde oynanan maçta Kayseri Görme Engelliler, İzmir ekibini 3-0 mağlup ederek, lige galibiyet ile başlamış oldu. Ligde oynadığı ilk maçında İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etmeyi başaran Kayseri ekibinin golleri Emre Aslan (2) ve Cemal Kömürcü’den geldi.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ligdeki ikinci maçını deplasmanda Çankaya Belediyesi Görme Engellilerspor Kulübü ile oynayacak. Karşılaşma 2 Eylül saat 10.30’da oynanacak.

İHA

Kayseri Gündem
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