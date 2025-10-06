Kayseri Görme Engelliler SK yenilmezlik ünvanını korudu
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Gören Kalpler Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek yenilmezlik ünvanını korudu.
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon ünvanı ile çıktığı Gören Kalpler Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaşmasını Emre Aslan'ın 3 golü ile 3-2 kazanıp nağmalup ünvanını korudu. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Sesi Görenler 1. Ligde karşılaştığı İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübünü 5-1 mağlup etmişti. Kayseri Görme Engelliler SK yenilmezlik ünvanını korudu.