  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Görme Engelliler SK yenilmezlik ünvanını korudu

Kayseri Görme Engelliler SK yenilmezlik ünvanını korudu

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Gören Kalpler Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek yenilmezlik ünvanını korudu.

Kayseri Görme Engelliler SK yenilmezlik ünvanını korudu

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon ünvanı ile çıktığı Gören Kalpler Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaşmasını Emre Aslan'ın 3 golü ile 3-2 kazanıp nağmalup ünvanını korudu. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Sesi Görenler 1. Ligde karşılaştığı İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübünü 5-1 mağlup etmişti. Kayseri Görme Engelliler SK yenilmezlik ünvanını korudu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ/PDY operasyonunda ihraç emniyet müdürü yakalandı
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç emniyet müdürü yakalandı
FİFA'dan Kayserispor'a kötü haber
FİFA’dan Kayserispor’a kötü haber
Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'
Başkan Altun: “Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür”
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Kayseri’de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!