Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı

Genç Ofisler, irtibat, tanıtım ve gençlik merkezi faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla bir gençlik merkezine bağlı olarak gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde gençlerin ayağına hizmet politikasının bir uygulaması olarak açılan ofislerdir. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği ile açılacak olan Üniversite Genç Ofis protokolü 11 Eylül 2025 tarihinde Gençlik Faaliyetleri Birimi koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, tarafından imzalandı.