  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı

Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği ile açılacak olan Üniversite Genç Ofis protokolü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, tarafından imzalandı.

Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı

Genç Ofisler, irtibat, tanıtım ve gençlik merkezi faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla bir gençlik merkezine bağlı olarak gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde gençlerin ayağına hizmet politikasının bir uygulaması olarak açılan ofislerdir. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği ile açılacak olan Üniversite Genç Ofis protokolü 11 Eylül 2025 tarihinde Gençlik Faaliyetleri Birimi koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, tarafından imzalandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

11 ve 12 Eylül'ün Yıldönümünde MAZLUMDER'den Çarpıcı Açıklama: 'ABD'den Hesap Sorulsun!'
11 ve 12 Eylül'ün Yıldönümünde MAZLUMDER'den Çarpıcı Açıklama: 'ABD'den Hesap Sorulsun!'
Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'na Sporculardan Takdir
Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'na Sporculardan Takdir
Kocasinan'da Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Kocasinan'da Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Kayseri'de DSİ Kavşağı Trafik Sorununa Çözüm İçin Toplantı
Kayseri'de DSİ Kavşağı Trafik Sorununa Çözüm İçin Toplantı
Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Yahyalı Kaymakamlığı'na atandı
Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Yahyalı Kaymakamlığı’na atandı
Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı
Kayseri GSB ile NNYÜ arasında Üniversite Genç Ofis protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!