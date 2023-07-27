Kayseri GSB Spor Kulübü'nde Genel Kurul Yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nde yeni sezon öncesi yapılan genel kurul ile görev dağılımı yapıldı.

Dernek statüsünde bulunan spor kulüplerin statü gereği farklı bir tüzel kişiliğe geçmeleri nedeniyle Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü genel kurulunu yaptı. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği isim ve tüzük değişikliği yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, yeni sezona yeni yönetimi ile girdi. Fahri üye Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın açılış konuşmasını yaptığı genel kurul toplantısı sonucunda yeni yönetim ve denetim kurulları seçilerek, değerlendirmeler yapıldı. Kulüp olarak yeni sezon hedefleri belirlendi. Yapılan genel kurul sonrası görev dağılımı şu şekilde;

Başkan: Nihal Sert

Genel Sekreter: Ahmet Metin,

Denetim Kurulu Başkanı: Yakup Deliktaş,

Başkan Yardımcısı: Birsen Itıl,

Sayman: Samet Tosun

Sekreter: Yahya Kırmızıgül.