Kayseri Gündem'den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem gazetesinin sevilen köşe yazarlarından Dr. Resul Coşkun, edebiyat dünyasında önemli bir başarıya imza atarak, Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen 2. Edebiyat Ödülleri Yarışması'nda üç farklı kategoride aday gösterildi.
Okur oylarıyla belirlenen adaylık sürecinde Coşkun, Köşe Yazarı, Şiir Yazarı ve Tasavvuf Yazarı dallarında öne çıkarak edebiyatseverlerin takdirini kazandı. Bu prestijli yarışmada, edebi yetkinliği ve özgün bakış açısıyla dikkat çeken Coşkun’un alacağı sonuç, büyük bir merakla bekleniyor.