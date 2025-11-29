  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Gündem'den Okuyucu Dostu Karar: Google Reklamları Kaldırıldı

Kayseri Gündem'den Okuyucu Dostu Karar: Google Reklamları Kaldırıldı

Kayseri Gündem İnternet Haber Sitesi, okuyucularından gelen yoğun talepler doğrultusunda önemli bir değişikliğe gitti. Uzun süredir sitenin gelir kaynakları arasında yer alan Google AdSense reklamları tamamen kaldırıldı.

Kayseri Gündem'den Okuyucu Dostu Karar: Google Reklamları Kaldırıldı

Okurların sıkça dile getirdiği “fazla reklam görünürlüğü, uygunsuz satış sitesi reklamları, sayfayı kaplama, okuma deneyimini zorlaştırma ve siteyi yavaşlatma” gibi şikâyetler dikkate alınarak alınan bu karar, aynı zamanda Google’ın sık değişen reklam politikaları ve ani trend haberlerde gelir kısıtlamaları gibi teknik nedenlerle de desteklendi.

Kayseri Gündem yönetimi, bu adımı okuyucularına daha temiz, hızlı ve odaklanmış bir haber deneyimi sunmak için attığını vurguladı. Böylece site, reklam gelirinden feragat ederek okur memnuniyetini öncelik haline getirmiş oldu.

Bu karar, Kayseri Gündem’in “önce okuyucu” anlayışını pekiştirirken, yerel habercilikte etik ve kullanıcı dostu yaklaşımın güçlü bir örneği olarak öne çıktı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MÜSİAD Kayseri'den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
MÜSİAD Kayseri’den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı
D. Mehmet Doğan Nevşehir’de anıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas’taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!