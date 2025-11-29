Kayseri Gündem'den Okuyucu Dostu Karar: Google Reklamları Kaldırıldı

Okurların sıkça dile getirdiği “fazla reklam görünürlüğü, uygunsuz satış sitesi reklamları, sayfayı kaplama, okuma deneyimini zorlaştırma ve siteyi yavaşlatma” gibi şikâyetler dikkate alınarak alınan bu karar, aynı zamanda Google’ın sık değişen reklam politikaları ve ani trend haberlerde gelir kısıtlamaları gibi teknik nedenlerle de desteklendi.

Kayseri Gündem yönetimi, bu adımı okuyucularına daha temiz, hızlı ve odaklanmış bir haber deneyimi sunmak için attığını vurguladı. Böylece site, reklam gelirinden feragat ederek okur memnuniyetini öncelik haline getirmiş oldu.

Bu karar, Kayseri Gündem’in “önce okuyucu” anlayışını pekiştirirken, yerel habercilikte etik ve kullanıcı dostu yaklaşımın güçlü bir örneği olarak öne çıktı.