Kayseri hafta içi parçalı bulutlu ve kar yağışlı geçecek
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 5-6-7 Ocak günleri parçalı bulutlu, 8 ocak perşembe yağmurlu, 9 ocak cuma kar yağışlı hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 5 Ocak Pazartesi parçalı bulutlu 5 derece, 6 Ocak Salı parçalı bulutlu 6 derece, 7 Ocak çarşamba parçalı bulutlu 8 derece, 8 ocak perşembe yağmurlu 10 derece, 9 ocak cuma kar yağışlı 3 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 4 derece
Bünyan: 2 derece
Develi: 5 derece
Felahiye: 2 derece
Hacılar: 5 derece
İncesu: 3 derece
Özvatan: 1 derece
Pınarbaşı: 0 derece
Sarıoğlan: -3 derece
Sarız: 1 derece
Tomarza: 1 derece
Yahyalı: 6 derece
Yeşilhisar: 4 derece.