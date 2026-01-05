Kayseri hafta içi parçalı bulutlu ve kar yağışlı geçecek

  • Haberler
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 5-6-7 Ocak günleri parçalı bulutlu, 8 ocak perşembe yağmurlu, 9 ocak cuma kar yağışlı hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 5 Ocak Pazartesi parçalı bulutlu 5 derece, 6 Ocak Salı parçalı bulutlu 6 derece, 7 Ocak çarşamba parçalı bulutlu 8 derece, 8 ocak perşembe yağmurlu 10 derece, 9 ocak cuma kar yağışlı 3 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 4 derece
Bünyan: 2 derece
Develi: 5 derece
Felahiye: 2 derece
Hacılar: 5 derece
İncesu: 3 derece
Özvatan: 1 derece
Pınarbaşı: 0 derece
Sarıoğlan: -3 derece
Sarız: 1 derece
Tomarza: 1 derece
Yahyalı: 6 derece
Yeşilhisar: 4 derece.

Haber Merkezi

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Bıçakla kasten öldürme olayının şüphelisi suç aleti ile yakalandı
Mahmut Bıyıklı'dan Ahmet Taş İçin Taziye Mesajı
Polis ekipleri 532 bin 500 adet makaron ele geçirdi
Başkan Ahmet Taş Hakk'a Yürüdü
