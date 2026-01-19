Kayseri, hafta içi soğuk ve kar yağışlı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 19 Ocak Pazartesi kar yağışlı -4 derece, 20 Ocak Salı kar yağışlı -3 derece, 21 Ocak Çarşamba parçalı bulutlu 0 derece, 22 Ocak Perşembe karla karışık yağmurlu 6 derece, 23 Ocak Cuma kar yağışlı 5 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: -7 derece
Bünyan: -5 derece
Develi: -4 derece
Felahiye: -4 derece
Hacılar: -5 derece
İncesu: -4 derece
Özvatan: -5 derece
Pınarbaşı: -7 derece
Sarıoğlan: -6 derece
Sarız: -8 derece
Tomarza: -5 derece
Yahyalı: -3 derece
Yeşilhisar: -3 derece.