Kayseri, hafta içi soğuk ve kar yağışlı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre kentte kar yağışlı hava hakim olması bekleniyor. Öte yandan hafta boyunca kar yağışı olmayacağı tahmin edilen 21 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu 0 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 19 Ocak Pazartesi kar yağışlı -4 derece, 20 Ocak Salı kar yağışlı -3 derece, 21 Ocak Çarşamba parçalı bulutlu 0 derece, 22 Ocak Perşembe karla karışık yağmurlu 6 derece, 23 Ocak Cuma kar yağışlı 5 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: -7 derece
Bünyan: -5 derece
Develi: -4 derece
Felahiye: -4 derece
Hacılar: -5 derece
İncesu: -4 derece
Özvatan: -5 derece
Pınarbaşı: -7 derece
Sarıoğlan: -6 derece
Sarız: -8 derece
Tomarza: -5 derece
Yahyalı: -3 derece
Yeşilhisar: -3 derece.

