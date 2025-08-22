Kayseri hafta sonu 'Sıcak' geçecek

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi ve pazar günü 'Sıcak' hava hakim olacak, sıcaklık ise 36 dereceye kadar çıkacak.

Kayseri hafta sonu 'Sıcak' geçecek

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre, 23 Ağustos Cumartesi günü ve 24 Ağustos Pazar günü ‘Sıcak’ hava etkisini gösterecek.

İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 31 derece
Bünyan: 31 derece
Develi: 32 derece
Felahiye: 32 derece
İncesu: 32 derece
Özvatan: 31 derece
Pınarbaşı: 31 derece
Sarıoğlan: 32 derece
Sarız: 30 derece
Tomarza: 31 derece
Yahyalı: 33 derece
Yeşilhisar: 36 derece
Hacılar: 31 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yüzde 60 iş gücü kaybı olanlara erken emeklilik hakkı
Yüzde 60 iş gücü kaybı olanlara erken emeklilik hakkı
Kayseri'de bir 14.yy yapısı: Emir Sultan Mescit ve Türbesi
Kayseri’de bir 14.yy yapısı: Emir Sultan Mescit ve Türbesi
Erciyes'te Heyecan Dolu Voleybol Turnuvası
Erciyes’te Heyecan Dolu Voleybol Turnuvası
Saadet Partisi'nden Tomarza'da halk buluşması
Saadet Partisi'nden Tomarza'da halk buluşması
KAYMEK'ten Yaz Dönemi Kapanış Programı
KAYMEK'ten Yaz Dönemi Kapanış Programı
AK Parti Kayseri İl Yönetiminden 7 kişinin istifası istendi
AK Parti Kayseri İl Yönetiminden 7 kişinin istifası istendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!