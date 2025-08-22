Kayseri hafta sonu 'Sıcak' geçecek
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi ve pazar günü 'Sıcak' hava hakim olacak, sıcaklık ise 36 dereceye kadar çıkacak.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre, 23 Ağustos Cumartesi günü ve 24 Ağustos Pazar günü ‘Sıcak’ hava etkisini gösterecek.
İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 31 derece
Bünyan: 31 derece
Develi: 32 derece
Felahiye: 32 derece
İncesu: 32 derece
Özvatan: 31 derece
Pınarbaşı: 31 derece
Sarıoğlan: 32 derece
Sarız: 30 derece
Tomarza: 31 derece
Yahyalı: 33 derece
Yeşilhisar: 36 derece
Hacılar: 31 derece.