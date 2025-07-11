Kayseri hafta sonu sıcaktan kavrulacak

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de hafta sonu hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Tahminlere göre, Cumartesi günü sıcaklık 38 dereceye, Pazar günü ise 39 dereceye ulaşacak.

Kayseri hafta sonu sıcaktan kavrulacak

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları yükseliyor. Cumartesi günü 38 derece, Pazar günü ise 39 derece olacağı tahmin edilirken, yapılan açıklamada, “Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi

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