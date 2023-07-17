Kayseri hakem camiasının acı günü

Kayseri hakem camiasının sevilen ismi Osman Altun 68 yaşında hayatını kaybetti.

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  • 17.07.2023 10:13
  • Güncelleme: 17.07.2023 12:12
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Kayseri hakem camiasının acı günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri hakem camiasının sevilen ismi Osman Altun 68 yaşında hayatını kaybetti.

Kayserispor camiasının ve hakem camiasının sevilen isimlerinden biri olan Osman Altun yakalandığı hastalığa yenik düştü. Uzun yıllar Türk futboluna ve Kayseri futboluna, oyuncu, hakem, gözlemci ve dernek müdürü olarak hizmet eden Osman Altun bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Osman Altun’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Emmiler Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi’nden yapılan paylaşımda, “Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi eski dernek müdürümüz Osman Altun abimizin vefatını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine Allah sabırlar versin. Camiamızın başı sağ olsun” denildi.

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İHA

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