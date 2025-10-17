Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, halk ozanlarının mini konseri ve duygusal şiirleri ile devam etti. Törene katılanlar, Kayseri’nin kültürel yaşamına katkı sağlayacak bu mekanın önemine vurgu yaptı.

Açılışta, Kayseri’nin eğitim ve kültür merkezi olma özelliği ön plana çıkarılarak, halk ozanlarının sesinin birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca, kültür evinin sürekli olarak kullanılmasının ve çeşitli etkinliklerle dolup taşmasının önemi vurgulandı.

Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı, bu mekanın kendilerine tahsis edilmesi dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, yeni kültür evinin halk ozanları için bir yuva olacağını belirtti.

Açılışta, destek verenlere teşekkür plaketi sunulurken, kurdele kesimi ile kültür evinin resmi açılışı yapıldı. Kültür Evi, Kayseri’nin kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek ve halk ozanlarının etkinliklerine ev sahipliği yaparak, şehrin sanatsal zenginliğini artırmayı hedefliyor. Bu özel açılış, Kayseri halkı için anlamlı bir anı olarak kaydedildi.