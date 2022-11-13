Kayseri hangi deprem kuşağında?

AFAD, duyurusu günler öncesinde yapılan ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yaptı. Bugün saatler 18.57’yi gösterdiğinde yurt genelinde vatandaşlar deprem oluyormuş gibi çökerek, kapanarak ve tutunarak farkındalık oluşturdu. Tatbikat kentlerin deprem gerçeğini de gün yüzüne çıkardı. Vatandaşlar özellikle yaşadıkları şehirleri deprem riskini merak ederek araştırmaya başladı. Kayserililer de kentin hangi deprem kuşağında olduğunu açık kaynaklardan sorguladı. “Kayseri’nin deprem riski, Kayseri’nin deprem haritası ve Kayseri’de geçmişte yaşanan büyük depremler en fazla araştırılan sorular oldu.

AFAD, Kayseri’nin de olduğu 81 ilin deprem haritasını 1 Ocak 2019'da yeniledi. Yeni deprem haritası, en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ile yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandı.

KAYSERİ’NİN DEPREM RİSKİ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı kayıtlarına göre Kayseri’nin büyük bir kısmı 3., bir kısmı ise 4. derece deprem kuşağında. Maden Teknik Arama (MTA) tarafından 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası’na göre Kayser’yi etkisi altına alacak olan Ecemiş fayının dışında Sarız fayı da aktif bir fay olarak güncellendi.

Güncellenen harita ile ülke geneli en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi. Yeni deprem haritasında aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon’un ise deprem riski arttı. Ayrıca eski haritada yurt geneli binaların yüzde 44'ü tehlikeli gruptayken, yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.

KAYSERİ’DEKİ BÜYÜK DEPREMLER

Kayseri’de aletsel dönemden önceki yıllarda 240, 1205 ve 1717 yıllarında kent merkezli; 1835 senesinde ise Develi merkezli büyük depremler yaşandı. Güneşli depremi, Kayseri kentinin 1940 yılındaki Erciyes ve Yeşilhisar depremlerinden sonra, son aletsel dönemin en büyük depremidir.

ÜLKE GENELİ DEPREM KUŞAKLARI

Deprem açısından yerleşim yerleri birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olmak üzere 5 ayrı bölgeye ayrılıyor. Birinci derece deprem bölgesi deprem açısından en riskli, 5. bölge ise en az riskli bölge olarak kabul edilir.

Büyük kentlerden İstanbul'un bir kısmı 1. derece deprem bölgesi iken geri kalan kısımları ise 2., 3., ve dördüncü derece deprem bölgesindedir. Başkent Ankara da, tıpkı İstanbul gibi 1., 2., 3., 4. olmak üzere dört ayrı deprem bölgesine ayrılıyor.

İllere göre; Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Denizli, Düzce, Hakkari, Hatay, İzmir, Manisa, Muğla gibi önemli sayıda illerin tamamı ise deprem açısından en tehlikeli gruba giren 1. derece deprem bölgesinde bulunuyor.