Kayseri Hasketbol Karabük'te zirveye ambargo koydu

Karabük’te 7-9 Temmuz tarihinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Basketbol Turnuvasına katılan Hasketbol Spor Kulübü turnuvada, 2 şampiyonluk bir ikincilik elde etti.

Karabük’te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Basketbol Turnuvası’na katılan Kayseri Hasketbol Spor Kulübü takımları önemli başarılara imza attı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü toplam 9 maça çıkan kafile turnuva sonucunda 2 şampiyonluk bir ikincilik elde etti. Oynanan maçlar sonunda Hasketbol Spor Kulübü U16-U18 Erkek Karma takımı şampiyon, U12 takımı şampiyon ve kaz takımı ikinci oldu.

Kulüp başkanı Hasan Aksoyak turnuva bitiminde yaptığı değerlendirmede, “Bizim için 3 gün süren mükemmel bir turnuva oldu. Hem sportif hem kültürel açıdan çok zengin geçti. Maçlardan kalan zamanlarda Karabük, Bartın, Amasra ve Safranbolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini gezme şansı bulduk turnuva sonucunda takımımız üç kupa kazandı. Turnuva boyunca centilmence mücadele eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bizleri Karabük’te misafir eden tüm takım antrenör ve sporculara da yürekten teşekkür ediyorum” dedi.