Kayseri Hastanelerinde 14 bin 430 Depremzede tedavi gördü

Deprem sonrası Kayseri Hastanelerinde tedavi gören hastalar ve engellilere verilen hizmetlerle ilgili rakamları yayınlayan Kayseri valiliği şu bilgilere yer verdi:

'Depremin ilk gününden bugüne kadar 14 bin 430 depremzede hasta kabulü yapıldı. Halen Kayseri’de bulunan hastanelerde serviste 151 kişi, yoğun bakımda 40 kişi olmak üzere toplam 191 hasta yatarak tedavi görmektedir. Vefat eden 98, taburcu olan 14 bin 141 vatandaş bulunuyor. Ayrıca KYK yurtlarında ve diğer konaklama alanlarında verilen mobil sağlık hizmeti kapsamında toplam 6 bin 516 kişi sağlık taramasından geçirilmiş olup 5 bin 510 kişi muayene edildi. Hastanelere deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam, 60 çocuk depremzede kabulü yapıldı. Tedavisi tamamlanan 34 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş; 1 çocuk da ailesi ile birlikte Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bugün itibariyle toplam 6 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam ediyor.



Sosyal Hizmetler



Deprem bölgesinden Kayseri’ye sosyal hizmetler kapsamında, 280 ağır engelli depremzede vatandaş getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine; 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine yerleştirildi. Bugün itibariyle Sosyal Hizmet Bakım Merkezlerinde 1 çocuk bulunmaktadır. Ayrıca 23 yaşlı depremzede vatandaş ise özel huzurevlerine yerleştirildi.'