Kayseri hava kalitesi 'ortalama' seviyede En kirli bölge meydan ve Hürriyet

 Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı haritasına göre, Kayseri'nin yeşil hava sahası 'ortalama' seviyede. Kent meydanı ve Hürriyet bölgeleri ise havası en kirli ('hassas') yer olarak ölçümlere yansıdı. 

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  • 23.02.2023 13:39
  • Güncelleme: 23.02.2023 13:39
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Kayseri hava kalitesi 'ortalama' seviyede En kirli bölge meydan ve Hürriyet

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde 360 istasyondan Türkiye’nin hava kalitesi anlık takip ediliyor. Kayseri’nin hava kalitesi de Kocasinan, Melikgazi, Talas, Kayseri OSB, Trafik ve Hürriyet olmak üzere 6 noktadan anlık belirleniyor. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın bu sabahki haritasına göre, Kayseri’nin yeşil hava sahası genel olarak “ortalama” seviyede göründü. Yani Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ortalama 51-100 aralığında gösterilmektedir ve ‘hassas’ hava kalitesi değerinin bir üst sınırı anlamına gelmektedir. Kayseri’deki ölçüm istasyonlarına göre ise Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde HKİ ‘iyi’; Kayseri OSM’de ‘orta’ ve Trafik (kent meydanı) ile Hürriyet istasyonlarında ise ‘hassas’ değerlerde ölçüldü. 

HAVA KALİTESİ PARAMETRELERİ 

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ne demektir? HKİ, 0-500 aralığında düzenlenmiş bir skaladır. HKİ değeri yükseldikçe hava kirliliğinin yükseldiği ve sağlık riskinin de arttığı düşünülmelidir. 
Buna göre; 
0- 50 HKİ: Haritada yeşil renk ile gösterilir; hava kalitesinin ‘iyi’ olduğu anlamına gelir.
51-100 HKİ: Haritada sarı renk ile gösterilir; ‘ortalama’ bir hava kalitesine işaret eder.
101-150 HKİ: Haritada turuncu renk ile gösterilir; hava kalitesi ‘hassas’ demektir.
151-200 HKİ: Haritada kırmızı renk ile gösterilir; hava koşullarının ‘sağlıksız’ olduğu anlamına gelir.

KİRLİ HAVA SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Nüfusun ve motorlu taşıt sayısının artması, çarpık kentleşme, ormanların yok olması, fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olan etmenlerin başında geliyor. Kirli hava, insan ve canlı yaşamını tehdit ediyor. Özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz etkilerken kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde ise astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi kronik hastalıkların artmasına sebep oluyor. 

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILMALI?

Yaşam alanlarında hava kirliliğinin önlenebilmesi için kirleticilerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için de; ısınmada kalorisi yüksek kaliteli yakıt kullanılması, ulaşımda toplu taşımayı tercih ederek daha az petrol atığı yakıt tüketilmesi, yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da motorsuz bisikletle gidilmesi önemli.

1ha

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