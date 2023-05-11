Kayseri Havaalanında oy sandıkları doldu
14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5 bine yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.
- 11.05.2023 13:37
- Güncelleme: 12.05.2023 11:01
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5 bine yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.
14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimleri öncesinde gurbetçi vatandaşlar 27 Nisan’da Erkilet Havaalanı’nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerine başlamıştı. Gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği sandıklarda, geçen 14 günde 5 bine yakın vatandaşın oy kullandığı öğrenildi.
İHA
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