Kayseri Havalimanı 2026 yılında 419 bin 130 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), Türkiye’de bulunan havaalanlarına ait yolcu ve uçuş sayısı verilerini paylaştı.

Kayseri Havalimanı’nda 2026 yılı Şubat ayında, bin 24 iç hat, 207 dış hat toplamda bin 231 uçuş gerçekleşti. Kayseri Havalimanı, Şubat ayında, 163 bin 763 iç hat yolcusu, 31 bin 161 dış hat yolcusu toplamda ise 194 bin 924 yolcuyu ağırladı.

2026 yılı Ocak ve Şubat ayı toplam yolcu sayısında İstanbul Havalimanı, 12 milyon 771 bin 781 yolcu sayısı ile zirvede yer alırken Kayseri Havalimanı, 419 bin 130 yolcu sayısı ile 9’uncu sırada yer aldı.

Türkiye’de en çok yolcu ağırlayan havaalanları ve yolcu sayıları ise şu şekilde;

1.İstanbul Havalimanı, 12.771.781

2.Sabiha Gökçen 7.916.195

3.Ankara Esenboğa 2.276.348

4.Antalya 1.949.090

5.İzmir Adnan Menderes 1.757.849

6.Çukurova 847.571

7.Gaziantep 467.961

8.Trabzon 456.496

9. Kayseri Havalimanı 419.130

10. Diyarbakır 300.192