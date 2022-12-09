Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

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  • 09.12.2022 11:51
  • Güncelleme: 09.12.2022 11:56
Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kayseri Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 143 bin 39, dış hat yolcu trafiği 29 bin 27 oldu. Böylece kasımda toplam 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 23, dış hatlarda 195 olmak üzere toplamda bin 218’e ulaştı.

Yük trafiği ise kasım ayında toplamda bin 878 ton oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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