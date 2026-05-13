Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında 216 bin yolcuya hizmet verildi
Nisan ayına ilişkin açıklanan verilere göre Kayseri Havalimanı’nda toplam 216 bin 823 yolcuya hizmet sunuldu. Söz konusu dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 539 olarak kayıtlara geçti. Havalimanında taşınan yük miktarı ise 2 bin 84 ton oldu.
Öte yandan yılın ilk 4 ayını kapsayan dönemde havalimanındaki yolcu sayısı 832 bin 447’ye ulaştı. Aynı süreçte 5 bin 541 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 8 bin 404 ton yük taşındı.