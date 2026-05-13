Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında 216 bin yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanı'nda nisan ayında 216 bin 823 yolcuya hizmet verilirken, bin 539 uçak trafiği gerçekleşti.

Nisan ayına ilişkin açıklanan verilere göre Kayseri Havalimanı’nda toplam 216 bin 823 yolcuya hizmet sunuldu. Söz konusu dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 539 olarak kayıtlara geçti. Havalimanında taşınan yük miktarı ise 2 bin 84 ton oldu.
Öte yandan yılın ilk 4 ayını kapsayan dönemde havalimanındaki yolcu sayısı 832 bin 447’ye ulaştı. Aynı süreçte 5 bin 541 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 8 bin 404 ton yük taşındı.

