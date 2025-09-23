  • Haberler
Kayseri Havalimanı'nın günlük yolcu sayısı açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre Kayseri Havalimanı'nın, Ağustos ayında günlük ortalama yolcu sayısı 9 bin 766 kişi oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ), Kayseri Havalimanı’na ait yolcu sayısı, uçak trafiği ve taşınan yük hakkındaki resmi verileri paylaştı.

293 BİN 448 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bu kapsamda Kayseri Havalimanı, Ağustos ayında 293 bin 448 yolcu, 2025’in ilk 8 ayında 1 milyon 809 bin 285 yolcuya hizmet verdi. Ağustos ayında bin 813 uçak, 2025’in ilk 8 ayında ise 11 bin 935 uçak Kayseri Havalimanı’na iniş ve kalkış yaptı. Buna göre Kayseri Havalimanı’nda günlük yolcu sayısı ise ortalama olarak 9 bin 766 kişi oldu.

Ayrıca Ağustos ayında, 3 bin 777 ton, 2025’in ilk 8 ayında ise 20 bin 764 ton yük, uçaklar tarafından taşındı.

