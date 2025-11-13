Kayseri Havalimanı'nın yolcu sayısı açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), Türkiye’de bulunan havaalanlarına ait yolcu ve uçuş sayısı verilerini paylaştı.

Kayseri Havalimanı’nda 2025 yılının ilk 10 ayında, 11 bin 935 iç hat, 3 bin 302 dış hat toplamda 15 bin 237 uçuş gerçekleşti. Kayseri Havalimanı, yılın ilk 10 ayında, 1 milyon 857 bin 458 iç hat yolcusu, 473 bin 722 dış hat yolcusu toplamda ise 2 milyon 331 bin 180 yolcuyu ağırladı.

Kayseri Havalimanı, Ekim ayında ise bin 628 uçak trafiği gerçekleşirken 257 bin 527 yolcuya hizmet verdi.

2025 yılı toplam yolcu sayısında İstanbul Havalimanı, 70 milyon 493 bin 901 yolcu sayısı ile zirvede yer alırken Kayseri Havalimanı, 2 milyon 331 bin 180 yolcu sayısı ile 11’nci sırada yer aldı.

Türkiye’de en çok yolcu ağırlayan havaalanları ve yolcu sayıları ise şu şekilde;

1.İstanbul Havalimanı, 70.493.901

2.Sabiha Gökçen 40.070.923

3.Antalya 36.316.172

4.Ankara Esenboğa 11.687.030

5.İzmir Adnan Menderes 10.776.686

6.Muğla Dalaman 5.400.656

7.Çukurova 4.517.145

8.Muğla Milas-Bodrum 4.177.364

9.Trabzon 3.373.890

10.Gaziantep 2.577.060

11.Kayseri Havalimanı 2.331.180