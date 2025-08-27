Kayseri Havalimanı, Temmuz ayında 268 bin 506 yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ), Kayseri Havalimanı’na ait yolcu sayısı, uçak trafiği ve taşınan yük hakkında verileri paylaştı.

Bu kapsamda Kayseri Havalimanı, Temmuz ayında 268 bin 506 yolcu, 2025’in ilk 7 ayında 1 milyon 515 bin 837 yolcuya hizmet verdi.

Temmuz ayında bin 776 uçak, 2025’in ilk 7 ayında ise 10 bin 122 uçak Kayseri Havalimanı’na iniş ve kalkış yaptı.

Temmuz ayında, 3 bin 243 ton, 2025’in ilk 7 ayında ise 16 bin 987 ton yük uçaklar tarafından taşındı.