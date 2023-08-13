Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda İnceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını inceledi.

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  • 13.08.2023 12:13
  • Güncelleme: 13.08.2023 17:19
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda İnceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını inceledi.

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen ve çalışmalarda büyük aşama kaydedilen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaatı tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu. Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, Akar ve Çiçek’e AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize yakışacak Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Biz de devam eden çalışmaları önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve AK Parti İl Başkanımızla birlikte yerinde inceledik” dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın bölge için önemine dikkat çekerek, “Kayseri’miz için, bölge için gerçekten son derece önemli bir tesisten bahsediyoruz. Çok şükür bu tesis başladı, devam ediyor. Arkadaşlarımız burada son derece yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabi ki bu terminal binasının önemi büyük, bir an önce bitmesi lazım. Turizm bakımından, ticaret bakımından, vatandaşımızın rahatı, konforu bakımından biran önce bitmesi önem arz ediyor” diye konuştu. Büyükkılıç ve Çiçek’in de çalışmaları yakından takip ettiğini kaydeden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Son derece konforlu, son derece modern, genel yapısıyla bütün vatandaşlarımızın çok rahat edeceği ortam hazırlamak için arkadaşlarımız büyük bir gayret sarf ediyorlar. Burada valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız olayları yakından takip etmekte. Ankara’da Bakanımız Sayın Haseki de buradaki faaliyetlerimizi süratlendiriyorlar. İnşallah bu çalışma sonbahara doğru tamamlanacak. Hem Kayserili hemşehrilerimiz hem de tüm bölge halkı istifade edecek. Son derece modern bir eser olacak. Bu eserin yapılmasında emeği geçen herkesi saygı ve şükranla anıyoruz. İnşallah Kayseri’mize eserler katılmaya devam edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda modern çalışmalar yapılmakta, bu da onlardan bir örnek. Kayseri’mize, bölgemize hayırlı olsun.”

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İHA

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