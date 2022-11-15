Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı’nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 171 bin 174, dış hat yolcu trafiği ise 39 bin 850 oldu. Böylece havalimanında Ekim ayında toplam 211 bin 024 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 117, dış hatlarda 294 olmak üzere toplamda bin 411’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 2 bin 496 ton oldu.