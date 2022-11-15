Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

PAYLAŞ
  • 15.11.2022 14:00
  • Güncelleme: 15.11.2022 14:20
Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı’nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 171 bin 174, dış hat yolcu trafiği ise 39 bin 850 oldu. Böylece havalimanında Ekim ayında toplam 211 bin 024 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 117, dış hatlarda 294 olmak üzere toplamda bin 411’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 2 bin 496 ton oldu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanında 211 bin yolcuya hizmet verildi

Erciyes'te hedef 3 milyon turist

Erciyes'te hedef 3 milyon turist

Süper Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı

Süper Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı

Melikgazi Belediyesi Yeni Araçlarla Kışa Hazır

Melikgazi Belediyesi Yeni Araçlarla Kışa Hazır

ERÜ'ye TÜBA'dan 2 ödül

ERÜ'ye TÜBA'dan 2 ödül

Genç dostu başkana ERÜ öğrencilerinden ziyaret

Genç dostu başkana ERÜ öğrencilerinden ziyaret

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 Kasım'daki şirk görüntüleri tepki çekti

10 Kasım'daki şirk görüntüleri tepki çekti

Erciyes Teknopark'ta işveren hakları semineri düzenlendi

Erciyes Teknopark'ta işveren hakları semineri düzenlendi

DAHA FAZLA
Kablo ile kaçarken kameralara yakalandı

Kablo ile kaçarken kameralara yakalandı

Tüketiciler Birliği'nden 'sayaç' uyarısı

Tüketiciler Birliği'nden 'sayaç' uyarısı

YRP'li Önder Narin'den Kayseri protokolüne teşekkür

YRP’li Önder Narin’den Kayseri protokolüne teşekkür

Kıbrıs gazisi harekatı gururlanarak anlattı: '70 yaşında olmamıza rağmen gözümüzü yummadan cepheye koşar gideriz'

Kıbrıs gazisi harekatı gururlanarak anlattı: '70 yaşında olmamıza rağmen gözümüzü yummadan cepheye koşar gideriz'

Yeşilhisar'da arpa dan sonra ikinci ürün denemesi

Yeşilhisar’da arpa dan sonra ikinci ürün denemesi