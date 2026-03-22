Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu: 40 bin ziyaretçi

Hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününde vatandaşların ziyaretine ücretsiz bir şekilde sunuldu. Kayseri halkının yoğun ilgisi ile karşılaşan hayvanat bahçesini iki günde ortalama 40 bin kişi ziyaret etti. Vatandaşlar daha önce görmedikleri hayvanları görme imkanı bulurken, aslanlar ve maymunlar ise ilgi gören hayvanlar arasında geliyor.

Hayvanat bahçesine yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Veteriner Sağlık Teknikeri Nuh Kocakaya,"İki gün içerisinde ücretsiz ziyaretlerimizde 40 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Yoğun bir ilgi var. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz; buradaki hayvanlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Eğer dışarıdan herhangi bir farklı yiyecek getirip hayvanlara vermezlerse seviniriz. Bir uyarımız o şekilde olur. Vatandaşımız bugün hayvanat bahçesinin ücretsiz olmasından çok memnun, yoğun bir ilgi var. Genelde yırtıcı hayvanlara, papağan türlerine ve maymunlara çok ilgi gösteriyorlar ve bu gibi hayvanlarımızı severek ziyaret ediyorlar. Başkanımız Memduh Bey, bayram boyunca iki gün ücretsiz yaptı. Vatandaşımız da bu durumdan çok memnun kaldı. Herkes ziyarete gelebilir. Bugün sona erdiği için gelip hayvanlarımızı ücretsiz bir şekilde görebilirler, ziyaretlerini severek yapabilirler” diye konuştu.

Vatandaş İbrahim Deveci ise, "Öncelikle böyle güzel bir tesis kurdukları için Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Zaten yıllardır geliyoruz ama işte bizim ufaklığın aklı yeni yeni böyle yetmeye başladı. Biz de tatili fırsat bildik, gelelim dedik. Hem ücretsiz olarak yararlanmış olduk hem de dediğim gibi bizim için güzel bir aktivite olmuş oldu. Bundan dolayı yetkililere çok teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkesten de Allah razı olsun. Zaten yeni girdik, yaban keçilerini, dağ keçilerini gördük. Kuş bahçesine yeni yeni giriyoruz. Atları gördük. Buradan maymunlara falan geçeceğiz. Çocukta, canlı görme imkanı olmayan hayvanları biraz daha böyle göstermeye çalışıyoruz ki onlar da canlı bir şekilde görsün, şahit olsun” şeklinde konuştu.

Bir başka genç ziyaretçi ise, "Çok güzel, eğlenceli. Maymun, at, zebra, sonra lama, keçi, koyun, su kuşları onların hepsini gördüm. Çok güzel oldu, yani çok eğlendim. Ücretsiz açılması daha güzel oldu, yani daha çok kişi geliyor. Annemle geldim. Bir de annemin arkadaşları var. Onlar da sevdiler, çok güzel dediler. Daha önce deve görmemiştim, onu gördüm; bir de lama görmemiştim, onu gördüm çok sevdim” ifadelerini kullandı.