‘Kayseri, Hızlı Tren Konusundaki Bahtsızlığını Osmanlı Dönemi’nde de Yaşadı’

Kayseri Tarih Araştırmacısı Osman Gerçek, Hicaz Demiryolu projesinin konu edildiği ‘Medeniyetin İzleri’ programında, Kayseri’nin Osmanlı Döneminde projelendirilip yapılan Hicaz Demiryolu projesinde de bir bahtsızlık yaşadığını ve bu tarihi hattın neden Kayseri’den geçirilemediğini anlattı.

Program yapımcısı Araştırmacı Yazar Osman Gerçek ve Eğitimci Yazar Vedat Önal’ın masaya yatırdığı ‘Hamidiye Hicaz Demiryolu’ projesinin hangi şartlarda ve nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı.

Sultan Abdülhamid’in en öncelikli projelerinden olan demiryolu projesinin neredeyse tamamının onun 33 yıllık iktidarı döneminde gerçekleştirildiğini belirten Osman Gerçek, ilk önce Anadolu hattı olarak Eskişehir’e oradan da 1896’da Konya’ya ulaştığını ve bu ulaşım hattının zaman içinde kademeli olarak Niğde, Adana, Halep, Mardin üzerinden Bağdat Demiryolu projesinin tamamlandığını belirtti.

Anadolu’daki demir yolu hattının nasıl şekillendiğini anlatan Yazar Osman Gerçek şunları söyledi: ‘Anadolu hattında güzergah belirlerken kentlerin büyüklükleri yanı sıra, nehirler üzerine yapılacak köprüler ve aşılması gereken yüksek dağlara tünel yapmanın zorluğu önemli bir tercih nedeniydi. Büyük bir ihtimale 1893 yılında yapılan Eskişehir – Ankara hattının Kayseri’ye devam ettirilebilmesi için en büyük engel, aşılması mümkün olmayan Elmadağ bölgesi olması dolayısıyla Anadolu güzergahı Konya-Adana üzerinden devam etmiştir. Bu nedenle demiryolu ulaşım hattına bağlanamayan Kayseri, büyük bir bahtsızlık yaşamış, demiryoluyla en yakın irtibatını ancak karayoluyla ulaşabildiği, Niğde Ulukışla istasyonundan sağlayabilmiştir. Daha sonra Anadolu’daki demiryolu hattı üzerinde bulunan Halep’den güney istikamete Şam üzerinden Medine’ye kavuşan ‘Hamidiye Hicaz Demiryolu’ ile dönemin en önemli projesi 1908’de hayata geçirilmiştir. Kayseri’ye demiryolu hattı, Konya’dan 31 yıl sonra, Cumhuriyet döneminde 1927 yılında ancak gelebilmiştir. Ülkemizde son dönemlerde yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen ‘hızlı tren’ projesinden de maalesef Kayseri yararlanma imkanı bulamamış, Osmanlı döneminde yaşadığı bahtsızlığı ‘hızlı tren’ projesinde de yaşamıştır.’

