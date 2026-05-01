Kayseri için 22 yeni doktor ataması yapılacak

128’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında iller bazında yapılacak doktor atamaları için tahsis sayıları açıklandı. Kayseri için 128’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında 22 yeni doktor kadrosu açıldığı açıklandı. Uzman tabip ve tabip olarak açılan kadrolar, çoğunluk olarak ilçelere verildi.

Konuya ilişkin duyuruyu yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Kayseri ilimize tahsis edilen 128. DHY münhal kadrolarının şehrimize ve kıymetli sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli gelişme, sağlık altyapımızın daha da güçlenmesine ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Her geçen gün büyüyen ve güçlenen sağlık ordumuz, fedakârlık ve özveriyle milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Yeni kadrolarla birlikte bu güçlü yapı daha da pekişecek, sağlık hizmetlerinde erişim ve kalite daha üst seviyelere taşınacaktır.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kayserimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.