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Kayseri için Bakanlık tarafından teşvik edilecek 4 yatırım konusu belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik programı kapsamında Kayseri'ye Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı, Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi konularında yatırım yapılması planlanıyor.

Kayseri için Bakanlık tarafından teşvik edilecek 4 yatırım konusu belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna öncelik veren Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının ilk çağrısı yayınlandı. 
Buna göre Kayseri için belirlenen 4 yatırım konusu ise şu şekilde; Elektrikli Ev Aletlerinde veya Ölçüm Cihazlarında Kullanılan Yüksek Katma Değerli Ürünlerin İmalatı (Sensörler, mikro denetleyiciler, led ekranlar, elektronik pasif bileşenler vb.), Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı (İnsansız hava aracı ve eğitim uçağı iniş takımı aksam ve parçaları vb.), Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi (Prizmatik pil vb.) ve Mobilya Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi (TDI, fermuar, teknik tekstil, nitelikli bağlantı elamanları vb.).

Belirlenen yatırımların her birine 240 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanacak. Ayrıca teşvik başvuruları, 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 18.00 tarihinde sona erecek. Başvurular, yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr internet adresinden yapılabilecek.

Haber Merkezi

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