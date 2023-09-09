Kayseri için dev yatırım

TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişiye istihdam müjdesi verdi. Fabrikada faaliyet gösterecek tezgahların ilkinin 10 gün önce kurulumunun da tamamlandığı öğrenildi.

PAYLAŞ
  • 09.09.2023 16:37
  • Güncelleme: 09.09.2023 20:04
Kayseri için dev yatırım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi; 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişiye istihdam müjdesi verdi. Fabrikada faaliyet gösterecek tezgahların ilkinin 10 gün önce kurulumunun da tamamlandığı öğrenildi.

Ali Ekşi; “TOMTAŞ planlamalarında 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişilik doğrudan istihdamı hedeflerken, ilerleyen aşamada ise TOMTAŞ dışında havacılık ekosistemine dahil olacak ulusal ve küresel firmalar eklendiğinde ise milyar doların üzerinde ciro ve 5000’in üzerinde nitelikli istihdam öngörmekteyiz” dedi. Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. yeniden faaliyete geçiriliyor. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra açılan, 2 yıl hizmet verdikten sonra Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’na dönüştürülen fabrika, TUSAŞ, ASFAT, Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarının ortak girişimiyle yeniden üretime başlıyor. Yüzde 49 kamu ortaklığı ile birlikte devletin yönetimde doğrudan müdahil olması otokontrol mekanizması sağlıyor. Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün alt sitemlerin üretileceği ve uçak bakım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrikaya 200 milyon dolarlık yatırım yapılacak, 2 bin nitelikli istihdam sağlanacak. Havacılık ekosistemi yerleşkesi için ilk adım Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geldi. Farklı siyasi partilere mensup meclis üyelerinin oybirliği ile karar alındı. Tesiste bakım ve üretim hangarlar, AR-GE merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri olacak. Deneme uçuşlarına elverişli pistler ve entegre bir kampüs içerecek proje çerçevesinde uçak yapısalı imalatından uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite, özgün ve milli platform üretimine kadar birçok temel alanda faaliyet gösterilecek. Kayseri’de oluşturacağı istihdam kapasitesinin yanı sıra 2. faz yatırımların başlamasıyla önemli bir kısmının halka açılacak olması sebebiyle Kayserililere yatırım ve katkı imkanı sağlayacak. Fabrikada faaliyet gösterecek tezgahların ilkinin 10 gün önce kurulumunun da tamamlandığı öğrenildi.

Şehrin ortak aklı ve kollektif gayreti sonuç verdi

Havacılık gibi yüksek teknolojiye sahip ve diğer sektörler içinde sürükleyici kapasitesi olan bir alanda yatırım konusunda Kayseri’nin dışında Anadolu’dan önemli sanayi şehirlerinden bazıları da uzun süredir çalışmalar yürütüyordu. Ancak şehrin ileri gelenleri, iş adamları, devlet büyükleri ve vatandaşların oluşturmuş olduğu fikir ve eylem birliği sayesinde bu yatırım bir anlamda önemli rakipler ile yarışarak Kayseri’ye kazandırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi şunları söyledi;

"Kayseri hatta ülkemiz için vizyon proje olarak değerlendirilebilecek proje Kayseri Erkilet Havaalanının çevresinde Havacılık ve uzay teknoloji ekosistemi olarak can bulacaktır. Havacılık ekosisteminin üzerinde bulunacağı yerleşke için ilk adım Büyükşehir Meclis’inde muhalefet temsilcileri dahil tüm meclis üyelerinin oy birliği ile atılmıştır. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yatırım tamamlandığında vücut bulacak havacılık teknoloji geliştirme bölgemiz taksi yoluyla piste erişim imkanı olan, hem askeri hem sivil havaalanının yanı başında yer alan, Kayseri gibi 3 saat uçuş yarıçapıyla dünya havacılık network’ünün yüzde 80’ine hizmet verebilir durumda olan konumuyla global pazarda hizmet edecek rekabetçi bir havacılık ve uzay ekosistemi için benzersiz durumda olacaktır. İçerisinde yer alacak hangarlar, arge merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri, deneme uçuşlarına elverişli pistler ile entegre bir kampüs içerecek proje uçak yapısalı imalatından, uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden, uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite ve nihayetinde özgün ve milli platform üretimine kadar bir çok temel alanda faaliyet gösterilmesine fırsat verecektir.”

200 milyon dolar yatırım 2000 istihdam

200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişiye istihdam müjdesi de veren Ali Ekşi; “TOMTAŞ planlamalarında 200 milyon dolarlık yatırım ile 2000 kişilik doğrudan istihdamı hedeflerken, ilerleyen aşamada ise TOMTAŞ dışında havacılık ekosistemine dahil olacak ulusal ve küresel firmalar ve bu firmalara hizmet üretecek özellikle kayserili firmalar ve start-uplar eklendiğinde ise milyar doların üzerinde ciro ve 5000’in üzerinde nitelikli istihdam öngörmekteyiz” dedi.

“İnşallah yaklaşık 6 yıldır üzerinde yoğun emek sarfettiğimiz şehrimizin ve projesi çok şükür can buldu ve emeklemeye başladı” diyen Ekşi; “Sırasıyla yürüyecek, koşacak ve muhakkak kanatlanıp uçacak. Artık devlet aklı ve kamuoyu bilinci 70 yıl öncesine göre çok farklı. Yüz yıl önce başlayan hayalin önünün kesilmesi artık mümkün değil. Önce Nuri Demirağ’ı önünü kesip sonra Tomtaş’ın faaliyetlerini engellemeye çalışan dahili ve harici zihniyetin karşısında devlet, millet ve şehir olarak çok güçlü bir birliktelik söz konusu” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

Narkotik göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Narkotik göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Büyükşehir KAYMEK'ten 'Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi'

Büyükşehir KAYMEK'ten 'Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi'

'Beni öldürecekler' dedi can havliyle çatıya çıktı

‘Beni öldürecekler’ dedi can havliyle çatıya çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

'Osmanlı Saray Mutfağı' açıldı

‘Osmanlı Saray Mutfağı’ açıldı

DAHA FAZLA
Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Kayseri için dev yatırım

Kayseri için dev yatırım

Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi

Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi