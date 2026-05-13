  • Kayseri için Perşembe günü kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Perşembe günü Kayseri merkez ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Perşembe günü 12.00 ve 23.00 saatleri arasında Kayseri’de kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurarak oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılarda bulundu.  
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde 14.05.2026 Perşembe günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

