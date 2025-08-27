  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı

Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı

Kayseri'deki İHH Arama Kurtarma ekibi, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Hakkari'de yer alan Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

4135 metre yüksekliği ile Türkiye'nin ikinci en yüksek zirvesi olan bu noktaya, Dağ Kurtları ekibiyle birlikte yapılan tırmanış büyük bir başarıyla tamamlandı.

Zirveye ulaşan ekip, burada Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarını açarak, bu bölgelerde yaşanan zulümlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bu tür faaliyetlerin, uluslararası meselelerde duyarlılığı artırma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Haber Merkezi

