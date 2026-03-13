Kayseri İHH Başkanı Nurettin Doğu: “İslam coğrafyası kan ağlıyor”

İslam dünyasının birçok bölgesinde masum insanların hayatını kaybettiğini ifade eden Doğu, “Dün Bosna’da, Çeçenistan’da, Afganistan’da, Arakan’da ve Suriye’de dökülen kan bugün Gazze’de, Sudan’da, Yemen’de, Doğu Türkistan’da ve farklı coğrafyalarda akmaya devam ediyor. Takvimler değişiyor ama ölenler hep aynı: masum çocuklar, kadınlar ve siviller” dedi.

Gazze’de yaşanan dramın boyutlarına dikkat çeken Doğu, 7 Ekim 2023’ten bu yana on binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını hatırlattı. Gazze’de İsrail saldırılarında yaklaşık 18 bin Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam ölü ve yaralı çocuk sayısının ise 50 bini aştığı bildiriliyor.

Sudan’da yaşanan iç savaşın da büyük bir insani krize yol açtığını ifade eden Doğu, açlık, gıda krizi ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yüz binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini veya ciddi risk altında yaşadığını dile getirdi.

İran’a yönelik saldırılara da değinen Doğu, bölgede yaşanan gelişmelerin yalnızca bir ülkeyi değil tüm coğrafyayı etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İran’a yönelen Haçlı-Siyonist saldırganlığının İran’la sınırlı kalmayacağını görmek zorundayız. İran’ın geçmişte İslam coğrafyasında sebep olduğu acıları elbette biliyoruz. Ancak bugün yaşanan saldırıların İran’dan öte tüm coğrafyamıza ve Müslümanlara yönelen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz.”

İslam dünyasının parçalanmışlığının zulmü durdurmayı zorlaştırdığını vurgulayan Doğu, mezhep ve etnik tartışmaların Müslümanların enerjisini tükettiğini söyledi.

“Bombalar Şii misin, Sünni misin diye sormuyor. Hedef alınan İslam dünyasıdır. 57 İslam ülkesi ve yaklaşık 2 milyarlık Müslüman nüfus Gazze’de çocukların hayatını kurtaracak ortak bir irade ortaya koyamıyorsa bu güçsüzlük değil, dağınıklıktır” dedi.

Kayseri İHH Başkanı Nurettin Doğu açıklamasının sonunda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumları, bölge ülkelerini ve dünya kamuoyunu sivillere yönelik saldırılara karşı harekete geçmeye çağırdı.