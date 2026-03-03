Kayseri İHH'dan Ramazan'da 'Kardeşliğe Çağrı'

Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 60’tan fazla ülke ve bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kayseri’den yola çıkan ekipler; Gazzeli kardeşlerimize destek ulaştırmak üzere Mısır’a, ayrıca Burkina Faso, Patani ve Suriye’ye giderek yardım faaliyetlerini yerinde organize ediyor. Kurulan iftar sofralarıyla binlerce kişi aynı bereket sofrasında buluşturulurken, kumanya, zekât, fitre ve fidye emanetleri de titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kayseri’de ise Ramazan boyunca gıda paketi dağıtımları aralıksız sürüyor. Yetim çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftar programlarıyla gönüller bir araya geliyor; hayırseverlerin destekleriyle yüzlerce haneye bereket taşınıyor. Yapılan saha tespitleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımlar, Ramazan’ın paylaşma ruhunu şehir genelinde canlı tutuyor.

Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendiren müstesna bir zaman dilimidir. Bizler, mazlumun dili, dini ve ırkı olmaz anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırseverlerimizin emanet ettiği zekât, fitre ve fidyeleri en doğru şekilde ulaştırmak için sahadayız. Gazze’den Afrika’ya, Asya’dan sınır bölgelerimize kadar nerede bir mazlum varsa orada olmaya devam edeceğiz.”

Kayseri İHH, Ramazan boyunca yürüttüğü çalışmalarla hem şehir içinde hem de kriz bölgelerinde kardeşlik köprüleri kurmaya devam ederken, hayırseverleri bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyor.

“Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla sürdürülen faaliyetler, paylaşmanın bereketini dünyanın dört bir yanına taşımayı hedefliyor.