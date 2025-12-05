Kayseri İHH'dan Suriye'ye Uzanan İyilik Köprüsü
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği kapsamlı yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.
İdlib, Azez, Hama, Humus ve Şam’da yürütülen faaliyetlerde engelli bakım merkezleri, yetimhaneler, okullar ve camiler ziyaret edilerek ailelere insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.
Dernek Başkanı Nurettin Doğu, savaşın izlerinin hâlâ silinmediğini vurgulayarak, “Binlerce aile barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlarda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kayseri İHH olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın emanetidir” dedi.
Doğu, yardımların sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, “Kayseri’den Suriye’ye uzanan iyilik köprüsü kesintisiz devam edecek. Hayırseverlerimizin desteğiyle çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayseri İHH ekibi, ziyaretlerin ardından yeni projeler için kapsamlı bir rapor hazırlayarak Kayseri’ye döndü.