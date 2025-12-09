Kayseri İHH, Gazze'nin Kuzeyindeki Hastanelerde Yapılan Ameliyatlara Sponsor Oldu

Kayseri İHH’nın sağladığı sponsorluk desteğiyle birçok hastanın ameliyat süreçlerinin tamamlandığı ve acil müdahale gerektiren vakalara öncelik verildiği belirtildi.

Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gazze’de özellikle kuzey bölgelerinde sağlık sistemi büyük bir çöküşle karşı karşıya. Buna rağmen fedakârca çalışan doktorlar ve sağlık ekipleri, imkanların neredeyse tamamen tükendiği bir ortamda yüzlerce yaralıya umut olmaya devam ediyor. Kayseri İHH olarak biz de bu çabalara omuz vermek, gerçekleştirilen ameliyatlara katkı sunmak istedik.”

Çamdalı, açıklamasında bölgeye yönelik destek çağrısını da yineledi:

“Bugün bir ameliyat sadece tıbbi bir işlem değildir; bir çocuğun, bir annenin, bir babanın hayata tutunma mücadelesidir. Gazze halkının yanında olduğumuzu her platformda göstermeye devam edeceğiz. Bu desteklerin sürmesi için hayırseverlerimizin dualarına ve katkılarına ihtiyacımız var.”

Gazze’deki insani kriz derinleşirken İHH’nın çeşitli alanlarda yürüttüğü yardım faaliyetlerinin süreceği belirtiliyor. Kayseri İHH, sağlık, gıda, barınma ve acil yardım çalışmalarında bölge halkına destek olmak amacıyla yeni projeler üzerinde çalıştığını da duyurdu.