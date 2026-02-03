Kayseri İHH, yuvaları ısıtmaya devam ediyor

Bu kapsamda Kayseri’de yüzlerce haneye yakacak yardımı yapılırken, yaklaşık 200 çocuk ve annesine kışlık giyim desteği sağlandı. Soğuk kış günlerinde ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardımlar, mahalle mahalle yapılan saha çalışmaları ve birebir tespitler sonucunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardım faaliyetleri, gönüllülerin aktif katılımıyla düzenli ve planlı bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri İHH Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Doğu, kış aylarında dayanışmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kış gerçekten üşütür; biz de bu anlayışla ‘Kış üşütür, biz kardeşlerimizi ısıtalım’ diyerek yola çıktık. Kayseri’de hiçbir ailenin soğuk nedeniyle mağdur olmaması için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve annelerimizin kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi bizim için öncelikli. Gönüllülerimizle birlikte sahadayız ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz.”

Kayseri’deki yardım faaliyetlerinin yanı sıra Gazze ve Suriye gibi kriz bölgelerinde de kış şartlarının etkisini artırdığına dikkat çeken Doğu, bu bölgelerde yakacak, gıda ve giyim yardımlarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, kış dönemi boyunca hem şehir genelinde hem de kriz bölgelerinde yürüttüğü yardım çalışmalarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.