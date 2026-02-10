Kayseri ihracatında öne çıkan sektörler belli oldu

Kayseri Valiliği talimatları doğrultusunda MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kayseri Şehir Endeksleri Projesi (KAŞE) Faz-1 sonuçları açıklandı. Raporda, Kayseri’nin ihracat verilerine göre sektörel analizler de yer aldı.

Rapora göre; Kayseri’nin ihracatında öne çıkan gelişmiş sektörlere bakıldığında “Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar” öne çıkıyor.

Faaliyet kollarına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH) 2024 verilerine bakıldığında ise Kayseri’de yüzde 26,8 ile ‘Sanayi’ sektörü ilk sırada yer alıyor. Öne çıkan diğer sektörler ise şu şekilde; yüzde 21,9 ‘İmalat Sanayi’, yüzde 20,2 ‘Hizmetler’, yüzde 14,1 ‘Finans ve sigorta faaliyetleri’, yüzde 8,8 ‘Gayrimenkul faaliyetleri’, yüzde 7,4 ‘Tarım, ormancılık ve balıkçılık’.