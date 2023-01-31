Kayseri İhracatında Tarihi Rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı 2022 yılında 3 milyar 918 milyon 754 bin dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

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  • 31.01.2023 13:35
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:35
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Kayseri İhracatında Tarihi Rekor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri ihracatı 2022 yılında 3 milyar 918 milyon 754 bin dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

TÜİK aralık ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “Aralık ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 5,53 oranında aratarak, 340 milyon 937 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında çok iyi bir performans göstererek, yılı 3 milyar 609 milyon dolarla kapatmıştık. 2002 yılı ihracatımız ise bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artışla 3 milyar 918 milyon 754 bin dolar oldu. Bu da ihracatta yeni bir rekor anlamına geliyor. Kayserimizin ihracatı 2017 yılından bu yana, 6 yıldır kesintisiz olarak artmaya devam ediyor. Bu başarıyı devam ettirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 2022 yılında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, “Mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra ABD ve Irak geliyor. İlk iki sırada Almanya ve ABD’nin olması aynı zamanda Kayseri sanayisinin kaliteli ürünler ürettiğinin adeta ispatı anlamına geliyor” diye konuştu.

Kayseri’nin üreterek büyüyen bir il olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "2022’nin sonlarına doğru özellikle bizim en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesinde yaşanan durgunluk, ihracatımızın artış trendinde bir yavaşlamaya sebep oldu. 2023 yılında başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi hedefliyoruz. Kayseri üreterek büyüyen bir ilimiz. İhracat verileri başta olmak üzere birçok veride Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Bir takım zorluklara rağmen Kayserili sanayiciler olarak yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama devam ettik. Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken, yeni bir rekora imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Kayserili sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

İHA

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