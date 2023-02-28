Kayseri ikinci kez sallandı
Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
- 28.02.2023 20:13
- Güncelleme: 28.02.2023 20:27
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kayseri’nin İncesu ilçesinde 18.16’da meydana gelen depremin ardından yine merkez üssü İncesu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından ilk bilgilere göre olumsuz bir ihbarın olmadığı öğrenilirken, AFAD ekipleri saha çalışmasını sürdürüyor.
İHA
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