Kayseri İl Emniyet Teşkilatı acı haberi duyurdu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Mehmet Akif Gündoğan, hayatını kaybetti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Mehmet Akif Gündoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Akif Gündoğan 12.07.2025 günü hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.