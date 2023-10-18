Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edilirken, yerine Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.
- 18.10.2023 17:42
- Güncelleme: 18.10.2023 18:57
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Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edilirken, yerine Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.
Kayseri’de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Yiğit’in yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.
İHA
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