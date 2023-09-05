Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler son bir ay içerisinde 189 şüpheliyi yakaladı.

Ayrıca 9’u evden, 6’sı otodan, 4’ü iş yerinden, 2’si bağ, bahçe ve tarladan, 2’si inşaattan, 1’i kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlıktan, 10’u haberleşmeden, 3’ü motosikletten, 2’si büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığından ve 5’i de dolandırıcılıktan olmak üzere 44 farklı olayda 51 şüpheli gözaltına alınırken 6 kişi de tutuklandı

Aynı zamanda 5 uyuşturucu madde imali ve ticareti, 9 uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, 5 yasadışı ekim, 2 izinsiz kazı çalışması ve 4 göçmen kaçakçılığı olayı tespit edildi. Tespit edilen olaylarda toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Bu ayki yapılan araştırmalar ve operasyonlar sonucunda toplamda 3 bin 80 gram metamfetamin, bin 200 gram bonzai, 3 bin 71 gram esrar, 95 adet kök kenevir bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 19 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında bu ay; ‘FETÖ/PYD’, ‘PKK’ ve ‘DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 6 farklı olayda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüphelinin soruşturması devam ederken 2 şüpheli tutuklandı ve 1 şüpheli serbest bırakıldı.