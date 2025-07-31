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Kayseri İl Jandarma komutanlığında görev değişikliği

Cumhurbaşkanı kararıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı görevine Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt getirildi.

Kayseri İl Jandarma komutanlığında görev değişikliği

Cumhurbaşkanı kararıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığında görev değişikliği gerçekleşti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanırken, Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt Kayseri İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

Görev değişikliğinin ardından Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak.

Haber Merkezi

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