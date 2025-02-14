Kayseri İl Milli Eğitim Müdüründen Gönüllü Kuruluşlara Anlamlı Ziyaret

Gönüllü kuruluşların başkanı Ahmet Taş, yönetim kurulu üyesi Nadir Mermer ve diğer yetkililer tarafından karşılanıp, misafir edilen Müdür Coşkun Esen ile samimi bir muhabbet ve bilgi alışverişi yaşandı.

Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, ziyaret sırasında gönüllü kuruluşların kuruluşu, bağlı kurumlar, faaliyetler, insan, şehir ve ülke problemlerine çözüm konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taş, görüşme sırasında yaz aylarında okulların yaz faaliyetlerine tahsis edilmesi, Ramazan ayında müsait olan okul salonlarının kullanımı, kurallarına uymak şartıyla sivil kurumların iftar programlarına tahsis edilmesi ve sivil kurumların yapılan protokol çerçevesinde amaçları doğrultusunda okullarda seminer ve tanıtım programları yapabilmelerine milli eğitimin yardımcı olması konusunda taleplerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gönüllü kültür kuruluşları ve faaliyetlerini tanımaktan ve ağırlanmaktan memnun olduğunu bildirerek, çalışmalarında başarılar diledi.