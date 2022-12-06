Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yeşilhisar'da konferansa katıldı

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, Yeşilhisar'da kadınlara yönelik düzenlenen konferansa katıldı.

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  • 06.12.2022 16:35
  • Güncelleme: 06.12.2022 16:35
Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yeşilhisar'da konferansa katıldı

Yeşilhisar Diyanet Gençlik Merkezi’nde ‘Hadislerle İslam Aynasında Kadın’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen de konuk oldu.  
İlçe Müftülüğü tarafından her hafta salı günü Yeşilhisar Diyanet Gençlik Merkezinde hadis dersleri gerçekleştiriliyor. Hadis dersinde bu hafta Hadislerle İslam Aynasında Kadın konulu konferans verildi. Yapılan konferansa Yeşilhisarlı kadınlar katılım sağladı. Konferansın ardından Yeşilhisar İlçe Müftüsü Mehmet Yürek, bu tarz programların devam edeceğini söyledi.

1ha

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